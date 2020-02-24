«Встреча» — название первого дня Масленицы. Хотите узнать, как нужно его провести, что можно, а что просто необходимо делать в этот день? Читайте, какие традиции первого дня Масленицы нужно соблюдать.

Масленица — славянский праздник, который символизирует проводы зимы. Именно поэтому в этот день сооружается чучело из соломы и тряпок, которое затем сжигается. Такой ритуал означает расправу над злодейкой-зимой. Но первый понедельник праздника — только начало разных действ!

Традиции на Масленицу

В этот день готовят горки и санки для народных гуляний.

Есть традиция в первый день Масленицы спать подольше. Поэтому, если вдруг ваши коллеги дружно опоздают к началу рабочего дня, у них есть на то уважительное оправдание, что тянется еще из глубины веков!

Но, несмотря на поздний подъём, все приступают к выпеканию блинов, которые сейчас принято считать блюдом на завтрак. Первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули умерших.

Также в первый день Масленицы свёкры отправляли невесток домой к родителям, чтобы они готовили блины у них, а потом приходили сами, пробовали их выпечку и обсуждали со сватами план увеселительных мероприятий на всю неделю.

Стоит отметить, что хоть Масленица и считается смесью языческих и христианских традиций, на самом деле это не совсем так. В православии неделя до Великого поста действительно отмечается, но называется она Сырной седмицей. Но сырной эта неделя называется вовсе не из-за сырной или творожной начинки блинов, а потому что принята сыроедческая диета. Так что для глубоко верующих христиан восточного обряда эти дни тоже преисполнены радостью, так как они готовятся ко встрече Великого поста и общаются со Всевышним. Разница лишь в том, что нужно исключить сытные обеды, к которым многие сильно привыкли.

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