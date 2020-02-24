Овсяное печенье — одно из самых безвредных и вкусных сладостей. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.

Овсяное печенье на основе «Геркулеса»

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Сахар — полстакана

Яйцо куриное — 2 шт.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Геркулес — 2 стакана

Приготовление:

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела, постепенно добавляя яйца. Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать. Готовое тесто набрать ложкой и с помощью другой ложки выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 10 минут при температуре 180–200 градусов.

Овсяное печенье из хлопьев

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1,5 стакана

Мука — 1 стакан

Сахар – полстакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яйца — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Приготовление:

Овсяные хлопья подсушить на сковороде. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым. Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок. Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

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Овсяное печенье из овсяной муки

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 4—5 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Мука овсяная (овсянка, перемолотая в комбайне) — 1 стакан

Приготовление:

Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром. Добавить одно яйцо, размешать. Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать. Поделить на десять частей и выйдет хорошее, обычного размера печенье. Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.

Овсяное печенье с ванилью

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 150 г

Сахар — 1 стакан

Мука — 1,5 стакана

Ваниль

Разрыхлитель — 10 г

Приготовление:

Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры. Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать. Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом. Поставить противень в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 15 минут. Важно не пересушить печенье.

Овсяное печенье с семечками и корицей

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 стакан

Яйца — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Сахар — 2/3 стакана

Обжаренные семечки — 6 ст. л.

Корица

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

Хлопья размолоть в кофемолке. Сливочное масло (комнатной температуры) взбить с сахаром. Добавить к маслу яйцо и опять взбить. Положить в массу муку из хлопьев, разрыхлитель, корицу, семечки. Перемешать, накрыть крышкой и убрать на 1,5 часа в холодильник. Скатать из теста небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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