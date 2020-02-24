22 февраля состоялся легендарный финал Национального отбора на Евровидение-2020. Как известно, победителем масштабного конкурса стала группа Gо-A. Оценки жюри и телезрителей были максимальными. И уже в мае 2020 года Gо-A отправится в Роттердам, чтобы достойно представить Украину на международном конкурсе.

Первой на сцену Нацотбора вышла очаровательная KRUTЬ. Две недели назад, на первом полуфинале, она удивила телезрителей и судей своим мастерством, голосом и нежной игрой на бандуре. В этом году конкурсантке не удалось взять главный приз, но KRUTЬ обрела поддержку тысяч людей и хороший результат – третье место Национального отбора!

Известная певица и блогер Jerry Heil в финале представила новую постановку на песню «Vegan». Но, к сожалению, она так и не смогла убедить жюри и телезрителей в том, что должна поехать на международный конкурс от Украины. В итоге Jerry Heil оказалась на 6 месте в итоговой таблице.

Группа Gо-A стала настоящим открытием Нацотбора! Песня «Соловей» не оставила равнодушными сотни тысяч украинцев! Именно поэтому в финале конкурса Gо-A одержала самые высокие оценки от жюри и телезрители. Теперь группа готовится к участию в международном конкурсе, где, наконец, прозвучит песня на украинском языке!

По мнению жюри, самое профессиональное исполнение было именно у четвертого участника! Всего за неделю Дэвиду Аксельроду удалось полностью изменить номер: поменять образ, убрать ангелов и изменить общую концепцию выступления. Но этого оказалось недостаточно для зрителей и жюри, поэтому David Axelrod с песней «Horizon» получил от судей 3 балла, а от зрителей — 2.

Пятым показал свой номер интересный и непредсказуемый KHAYAT. На сцене Нацотбора артист исполнил композицию «Call for love». Члены жюри оценили выступление в 4 балла, а зрители — в 5 баллов.

Завершила финал группа TVORCHI с песней «Bonfire». Парням судьи поставили 2 балла, указав на ошибки в вокале. Зрители тоже не поддержали молодых исполнителей, оценив выступление группы в 3 балла.

Итак, по результатам конкурса, представлять Украину на Евровидении в 2020 году будет группа Gо-A!

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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