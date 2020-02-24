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Евровидение-2020: Словения определилась с представителем

24.02.2020

Уже не за горами Евровидение-2020. Пока страны определяются со своими представителями, Словения на днях сделала свой выбор! В этом году от Словении поедет Анна Соклич. 

Общественный вещатель RTV Slovenia провел финал национального отбора «EMA», в котором 12 финалистов боролись за билет в Роттердам. В суперфинале Анна Соклич с песней «Voda» обошла Лину Кудузович. Песня-победительница EMA 2020 написана самой Анной вместе с Бояном Симончичем.

Известно, что с юных лет Анна Соклич развивала и совершенствовала свои музыкальные навыки в академии оперы и джаза, прежде чем начала писать свою собственную музыку.

Напомним, что Словения будет представлена во время первого полуфинала 12 мая в Роттердаме.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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