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Евровидение-2020: Польша определилась с представителем

24.02.2020

Уже в мае состоится одно из самых важных событий в мире музыки –  Евровидение-2020! Пока страны определяются со своими представителями, Польша уже сделала свой выбор! От Польши в этом году поедет 17-летняя Алисия Семплинская. 

Алисия будет представлять Польшу в первой половине второго полуфинала с песней «Empires». Она получила высшую оценку как от жюри, так и от польской публики через телеголосование. 10 очков привели Алисию к победе! Известно, что она обошла Альберта Черного из Lake Malawi (6 очков) и Касю Дерень (2 очка).

17-летняя Алисия Семплинска родом из польского города Цеханув. Она прославилась тем, что выиграла «The Voice of Poland» в 2019 году.

Песню, которую она исполнит на Евровидении-2020 в Нидерландах, создали авторы хита «Superhero», с которым польская певица Вики Габор победила в прошлом году на детском Евровидении.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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