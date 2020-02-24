Нет времени готовить сытный и полезный завтрак? Сделайте сэндвич! Если выбрать правильные ингредиенты, он получится вкусным и таким же богатым питательными веществами, как и каша. Кроме того, сэндвичи удобно брать с собой, чтобы перекусить позже или в дороге. Простые и быстрые рецепты сэндвичей на завтрак от участников «МастерШеф»-9 – в нашем материале.

Ржаные сэндвичи с сыром, авокадо и соусом из трав

Ингредиенты:

1 авокадо

100 г сливочного сыра

50 г нежирного твердого сыра

50 г козьего сыра

несколько ломтиков ржаного хлеба

листья шпината

зелень по вкусу

Способ приготовления:

Для соуса зелень мелко порубить и смешать со сливочным сыром. Получившейся массой равномерно смазать каждый ломтик хлеба. Нарезать твердый и козий сыр. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Мякоть нарезать. Собрать сэндвичи. На ломтики хлеба с соусом из трав уложить несколько листьев шпината, авокадо, твердый сыр и козий. Накрыть оставшимися ломтиками.

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Сэндвичи со свекольным хумусом

Ингредиенты:

Для хумуса:

1 свекла

150 г белой фасоли

2 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

соль, перец

Для сэндвичей:

1 огурец

1 красный болгарский перец

1 морковь

зелень по вкусу

ломтики цельнозернового хлеба

Способ приготовления:

Для хумуса отварить до готовности фасоль и запечь свеклу. Очистить свеклу от кожицы, крупно нарезать и поместить в чашу блендера. Добавить фасоль, измельченный чеснок и оливковое масло. Посолить и поперчить, а затем взбить все до однородности. Огурец и перец тонко нарезать. Морковь натереть. Ломтики хлеба смазать приготовленным свекольным хумусом. Сверху выложить овощи и зелень. Накрыть оставшимися ломтиками хлеба.

Сэндвичи с тунцом и яйцами

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца в собственном соку

1 огурец

2 яйца

100 г сыра рикотта

2 цельнозерновые булочки

руккола или листья шпината по вкусу

соль, перец

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать пластинами. Огурец очистить и нарезать кружочками. Тунец при необходимости размять вилкой. Булочки разрезать вдоль и каждый ломтик смазать рикоттой. Выложить на половину огурцы, тунец, яйца и зелень. Посолить и поперчить по вкусу. Накрыть оставшимися двумя ломтиками булочек.

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Диетические сэндвичи из хлебцев

Ингредиенты:

100 г творога

1 огурец

1 редис

хлебцы

зелень по вкусу

Способ приготовления:

Овощи нарезать тонкими кружочками. Зелень порубить. Хлебцы смазать творогом. Выложить овощи и зелень.

Сладкие сэндвичи с арахисовой пастой и бананом

Ингредиенты:

100 г замороженных ягод

100 г арахисовой пасты

1 банан

ломтики хлеба с маком или сухофруктами

Способ приготовления:

Ягоды измельчить блендером в пюре. Бананы нарезать кружочками. Смазать ломтики хлеба арахисовой пастой, выложить банан и полить ягодной массой. Каждый бутерброд накрыть второй половинкой хлеба.

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