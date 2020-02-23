В период с 24 февраля по 1 марта ожидается растущей Луны. Это время подходит для всех начинаний и творческих взлетов. Берите на себя всю тяжелую работу, которая долго откладывалась на потом. Успех гарантирован во всем. Что же ожыдает каждый знак отдельно, читайте в гороскопе на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю ‒ Овны

На этой неделе вам стоит запастись мудростью и терпением, которых у вас не отбавлять. Ожидайте реализацию самых смелых замыслов. В карьере могут произойти положительные сдвиги. В конце недели будет ощущаться легкая усталость,из-за чрезмерной активности в течение недели. На выходных стоит хорошо отдохнуть, отправьтесь в тихое и спокойное место, чтобы восстановить утраченную энергию.

Гороскоп на неделю ‒ Тельцы

В начале недели ожидайте хорошую партнерскую сделку, которая в будущем принесет прибыль. Однако будьте осторожны, вашему успеху кто-то серьезно завидует. В сфере личных отношений ожидается гармония и счастье. В одиноких Тельцов есть возможность встретить свою судьбу. Выходные проведите за интересным занятием, займитесь тем, на что уже давно не хватало времени.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

На этой неделе вас ждет много полезных и интересных знакомств. Не будьте слишком придирчивы к окружающим. В кругу ваших знакомых есть действительно интересные люди, общение с которыми пойдет на пользу в профессиональной сфере. В конце недели не планируйте дальних поездок. Это время неблагоприятное для вас. Выходные лучше проведите дома. Пригласите друзей, с которыми давно не виделись.

Гороскоп на неделю ‒ Раки

В начале недели будет благоприятное время для выхода на новый этап в отношениях. Раки уже давно мечтают об официальном оформлении брачного союза. Возможно, этот момент уже пришел? Намекните об этом своему партнеру. В середине недели ожидайте деловые поездки на далекое расстояние. На выходных может проснуться большая тяга к знаниям, поэтому посвятите время саморазвитию.

Гороскоп на неделю ‒ Львы

В начале недели можете чувствовать легкую вялость и апатию. Поэтому, вам стоит подумать о состоянии своего физического здоровья. Пришло время заняться спортом. Хватит искать отговорки. Это поможет вам почувствовать себя бодрее. Середина недели предвещает получение неожиданного гонорара. Однако не спешите тратить эти деньги, есть возможность быть обманутыми. Выходные лучше провести на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю ‒ Девы

Начало недели обещает быть приятным в любовных отношениях. Ваш любимый человек готовит для вас приятный сюрприз. В карьерной сфере наступает благоприятное время, чтобы проявить себя. Если хотите повышения, не бойтесь высказывать свои идеи. На этой неделе в ваш мозг будут приходить гениальные идеи, не пренебрегайте ими. В конце недели пришло время реализовать творческие замыслы. Выходные посвятите своим близким, они нуждаются в вашем внимании.

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Гороскоп на неделю ‒ Весы

На вас кто-то очень обижен. Подумайте, что именно вы сделали не так. Не стоит пренебрегать этим. Во всех остальных делах ждите успех. Любые начинания принесут финансовое вознаграждение. В конце недели стоит подумать о состоянии своего здоровья, ваш иммунитет ослаб. Выходные посвятите оздоровлению организма, ешьте полезную пищу и проводите свободное время в движении.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпионы

На этой неделе стоит подумать о своем эмоциональном состоянии. Вы очень много держите в себе и это на вас плохо влияет. Если так хочется, то устройте скандал своей половинке. Лучше выяснить все здесь и сейчас, чем жить в недомолвках. Середина недели предусматривает незапланированные поездки. На выходных ждите хорошие новости от старых друзей.

Гороскоп на неделю ‒ Стрельцы

Начало недели предвещает быть полным на романтические приключения. Однако стоит включить здравый смысл и подумать, правильный ли выбор вы сделали. Такие отношения обречены быть разорванными. Ваш избранник выдает себя не за того, кем есть на самом деле. Будьте осторожны. Стоит оглянуться вокруг, ведь в кругу ваших знакомых есть тот, кто давно мечтает быть с вами. На выходные стоит развеяться и поехать в небольшое путешествие.

Гороскоп на неделю ‒ Козероги

На этой неделе кто-то может запятнать вашу репутацию. Следите за тем, что вы говорите и кому, чтобы в будущем не корить себя. Звезды обещают успех в карьере, удастся реализовать старые проекты, которые давно уже ждут своего часа. В любовном плане лучше подождать. Выходные проведите за городом.

Гороскоп на неделю ‒ Водолеи

На этой неделе придется тяжело поработать, чтобы не залезть в долги. Старайтесь не тратить деньги зря, потом будете жалеть. В середине недели состоится примирение с близким человеком. К концу недели не стоит посещать различные вечеринки ‒ это заберет у вас энергию, которую потом будет трудно восстановить. Выходные лучше провести за городом, желательно в одиночестве.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

Эта неделя обещает быть достаточно продуктивной. Ждите завершения рутинной работы. Неожиданное известие сделает интересный переворот в карьере. На работе возможно повышение на более высокую должность. Или же вообще ожидайте изменения профессиональной деятельности, которая в будущем принесет высокую прибыль. Середина недели предвещает новые романтические отношения. Не бойтесь открывать свое сердце, ваша любовь уже близко. Выходные лучше провести в новом для вас месте. Поезжайте туда, куда давно мечтали.

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