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Гороскоп на 24 февраля 2020 года

23.02.2020

Гороскоп на 24 февраля 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кого ждут прекрасные перспективы, а кто должен поберечь свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп

Овны 

У вас наконец-то появится возможность немного отдохнуть. Вы хорошо потрудились и теперь можете денек поваляться на диване

Тельцы 

Вы с новыми силами можете приступать к работе. У вас получится реализовать все задуманные планы. 

Близнецы

Вам необходимо закончить все важные дела, решение которых в откладывали. Проявите внимание к своей второй половинке. 

Раки

Вам необходимо сбавить обороты. Вы слишком много ставите перед собой задач. Необходим небольшой отдых. иначе свалитесь от хронической усталости. 

Львы

Перед вами стоит очень важная задача. Постарайтесь не накосячить. Проявите инициативу на работе. Начальство наблюдает. 

Девы 

Для вас сейчас самое главное ‒ гармония в семье. Постарайтесь как можно больше времени проводить с близкими людьми. 

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Весы 

Вы устали. А, значит, пора паковать чемоданы и ехать в отпуск. Теплое море поможет расслабиться и набраться сил. 

Скорпионы 

Вы все свое свободное время проводите в семье. Однако для хорошего самочувствия вам необходимо развлечься. Поэтому позовите друзей и хорошенько отдохните. 

Стрельцы 

Вы можете сорвать большой куш. Постарайтесь не упустить отличную возможность. Она может полностью изменить вашу жизнь. 

Козероги 

Вам стоит обратить серьезное внимание на свое здоровье. Проконсультируйтесь с врачом. Возможны обострения хронических заболеваний. 

Водолеи 

Вы ‒ душа компании. Поэтому вас часто приглашают на самые громкие тусовки. Однако не стоит задирать нос. Кто высоко летает, тому очень больно падать. 

Рыбы 

Вы находитесь на пороге новой жизни. Скоро на вашем пути повстречается человек, который с ног на голову перевернет все. Будьте осторожны и не бросайтесь в омут с головой. 

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