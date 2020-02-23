Уже сегодня мы увидим 2 выпуск «Один за всіх»-15, который оказался самым шокирующим за всю историю проекта. Маленькую Надю развращали и пытали четверо родных братьев. Мать утверждает, что ребята просто любят играть с маленькой сестренкой. Себя же Мария считает образцовой матерью и требует патронатную мать девочки Юлию вернуть дочь. От услышанного в студии волосы встают дыбом! Как будет вершиться правосудие в студии «Один за всех»-15 – узнаете уже сегодня в 20:00.

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Во 2 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Какие пытки от своей семьи пережила маленькая девочка?

Почему родная мать закрывает глаза на издевательства над своим ребенком?

Причастны ли к надругательству над Надей родные братья?

Кого в финале программы выведет на чистую воду полиграф?

Кого прямо из студии заключат под стражу?

Video: 2 выпуск «Один за всіх»-15: самая шокирующая программа за всю историю проекта 23 февраля 2020 смотрите онлайн Один за всіх - 2 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Один за всіх 2020 выпуск 2 (эфир от 23.02.2020)

Узнайте уже сегодня в 20:00 в эфире телеканала СТБ. А в 21:00 смотрите онлайн полный 2 выпуск «Один за всіх»-15 от 23.02.2020 на официальном сайте!

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