В финале Нацотбора на Евровидение-2020 выступила группа TVORCHI с песней «Bonfire». Несмотря на современное звучание судьи во втором полуфинале отметили нестабильность исполнения. Сделала ли группа работу над ошибками и как их выступление прокомментировали судьи в финале? Подробнее читайте в материале.

Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): финал 22 февраля 2020

Во втором полуфинале Нацотбора-2020 группа TVORCHI получила наибольшее количество баллов от жюри и зрителей. Но удастся ли им повторить успех в финале, ведь не все судьи были уверены в том, что группа может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Виталий Дроздов высказал мнение о том, что группа хоть и выглядит очень современно, но музыкантам немного не хватило стабильности.

Своим выступлением группа TVORCHI поставили жирный аккорд в финале Нацотбора. Сергей Притула отметил, что статистика прослушиваний треков выросла в 5 раз!

Тина Кароль отметила, что песня – непревзойденная. Комментировать нестабильность вокала судья не стала, ведь по ее словам, если говорить как вокалист относительно выступления, то лучше молчать. Тина отметила, что Андрей – новое слово в саунд-продюсировании и искренне верит в его талант.

Виталий Дроздов отметил, что вокал сегодня был еще хуже, чем неделю назад. И вместо тысячи слов, его вердикт прозвучал как приговор:

Я разочарован.

В свою очередь Андрей Данилко отметил, что трек хитовый и крутой, но на Евровидении может затеряться среди других.

Video: Виталий Дроздов о выступлении TVORCHI: Я разочарован TVORCHI - финалисты Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении группы TVORCHI в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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