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Виталий Дроздов: Надеюсь, сегодня победит молодость
Уже сегодня станет известно, кто отправится на Евровидение-2020 представлять Украину. Член жюри Нацотбора Виталий Дроздов дал эксклюзивный комментарий редакции STB.UA о своих ожиданиях от эфира. Подробнее читайте в материале.
Какие ожидания и ощущения от финала?
Мое настроение взволнованное, поскольку нет вообще понимания, кто победит. Я посмотрел генеральный прогон и понял, что выиграть и «выстрелить» может каждый. Однако я рад тому, что будет неожиданно.
У вас до сих пор нет фаворита?
Нет, поскольку важнее всего то, что мы увидим на сцене сегодня. Я прошелся по закулисью и увидел колоссальное волнение. Как они с ним справятся — посмотрим.
Как думаете, сегодня победит опыт или молодость?
Я надеюсь, что сегодня победит молодость!
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