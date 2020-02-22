Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ в прямом эфире представила свою песню «99». Молодая артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах.

Кто едет на Евровидение от Украины – смотрите в онлайн трансляции финала отбора на Евровидение 2020

Больше по теме: Евровидение 2020 – результаты голосования на Национальном отборе на Евровидение

Во время финала Национального отбора на Евровидение-2020 выступление молодой бандуристки KRUTЬ с песней «99» поразило зрителей. Однако не все судьи были в восторге от выступления.

Так, Андрей Данилко отметил, что песня KRUTЬ — самая атмосферная. Однако с вокальной точки зрения были небольшие погрешности.

В свою очередь Тина Кароль подчеркнула, что такая певица нужна Украине:

«Выступление было идеальным. Все замечательно! Я желаю тебе удачи».

А вот Виталий Дроздов отметил, что изменения, которые девушка внесла в свой номер, были положительными. Но к исполнению песни были вопросы.

В свою очередь KRUTЬ нашла, что сказать судьям:

«В прошлый раз я была настолько взволнована, что не могла объективно оценить свое выступление. Но на этот раз все иначе. Самое сложное было сдержать слезы. Я ожидала жесткую критику, и я ее получила. И очень благодарна, потому что это позволяет мне стать лучше и работать над недостатками».

Video: Тина Кароль: Выступление KRUTЬ было идеальным KRUTЬ - участница финала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Круть в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ