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Тина Кароль: Выступление KRUTЬ было идеальным
Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 KRUTЬ в прямом эфире представила свою песню «99». Молодая артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах.
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Во время финала Национального отбора на Евровидение-2020 выступление молодой бандуристки KRUTЬ с песней «99» поразило зрителей. Однако не все судьи были в восторге от выступления.
Так, Андрей Данилко отметил, что песня KRUTЬ — самая атмосферная. Однако с вокальной точки зрения были небольшие погрешности.
В свою очередь Тина Кароль подчеркнула, что такая певица нужна Украине:
«Выступление было идеальным. Все замечательно! Я желаю тебе удачи».
А вот Виталий Дроздов отметил, что изменения, которые девушка внесла в свой номер, были положительными. Но к исполнению песни были вопросы.
В свою очередь KRUTЬ нашла, что сказать судьям:
«В прошлый раз я была настолько взволнована, что не могла объективно оценить свое выступление. Но на этот раз все иначе. Самое сложное было сдержать слезы. Я ожидала жесткую критику, и я ее получила. И очень благодарна, потому что это позволяет мне стать лучше и работать над недостатками».
Video: Тина Кароль: Выступление KRUTЬ было идеальнымKRUTЬ - участница финала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Круть в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале
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