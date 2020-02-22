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Тина Кароль о выступлении David Axelrod: Я бы вышла замуж за тебя!

22.02.2020

David Axelrod (Дэвид Аксельрод) выступил на финале Нацотбора на Евровидение-2020.  Певец исполнил авторскую романтическую балладу «Horizon». Удалось ли Дэвиду снова покорить сердца зрителей и как его выступление в финале Нацотбора-2020 прокомментировали судьи? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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По словам артиста, песня ждала своей премьеры целых 5 лет. David Axelrod называет «Horizon» настоящим гимном любви и благодарности любимому человеку. Ранее артист признался, что его цель на Национальном отборе на Евровидение-2020 проста – донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить.

В своем финальном выступлении David Axelrod также обратился к трансформации своего номера. На этот раз мы не увидели его «ангельского» бэк-вокала. Сергей Притула не удержался от шуток:

Мне кажется, я разгадал ваш секрет на финале! Кажется, Джон Сноу хочет представлять Украину на Евровидение? СМС этому бастарду!

Андрей Данилко и Виталий Дроздов положительно прокомментировали выступление Дэвида. Они отметили, что изменение номера стало правильным решение.

В свою очередь Тина Кароль восторженно прокомментировала выступление David Axelrod:

Я в шоке! Как можно за неделю так мобилизоваться командой и невероятно перевоплотиться! Детализация костюмов, перевоплощение в глазах, энергетике. Ты рвешь за свою любовь. Я бы вышла замуж за тебя!

Video: Тина Кароль о выступлении David Axelrod: Я бы вышла замуж за тебя!

David Axelrod - финалист Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участника Дэвида Аксельрода в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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