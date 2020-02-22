Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Тина Кароль о KHAYAT: Я горжусь тем, что мы работали вместе

22.02.2020

Участник финала Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT для многих стал открытием еще в прошлом году. На сцене молодой исполнитель представил смелую конкурсную песню «CALL FOR LOVE». Как выступление KHAYAT прокомментировали судьи – читайте в материале. 

Кто едет на Евровидение от Украины – смотрите в онлайн трансляции финала отбора на Евровидение 2020

евровидение

В прямом эфире финала Нацотбора на Евровидение 2020 выступил KHAYAT со своей песней «CALL FOR LOVE». Зрители на ура восприняли выступление молодого, но уже опытного исполнителя.

 Виталий Дроздов отметил, что номер хороший и публика прекрасно на него реагирует. Он выразил надежду, что в следующем году в случае поражения KHAYAT не будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, а просто подарит стране хорошую и качественную музыку. 

Тина Кароль восхитилась выступлением молодого исполнителя:

«Ты — как хмель. Мое сердце растаяло. Я горжусь тем, что мы когда-то работали вместе. Ты крутой».  

Video: Тина Кароль о KHAYAT: Я горжусь тем, что мы работали вместе

KHAYAT- участник финала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участника Хаят в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить