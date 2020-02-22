Участник финала Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT для многих стал открытием еще в прошлом году. На сцене молодой исполнитель представил смелую конкурсную песню «CALL FOR LOVE». Как выступление KHAYAT прокомментировали судьи – читайте в материале.

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В прямом эфире финала Нацотбора на Евровидение 2020 выступил KHAYAT со своей песней «CALL FOR LOVE». Зрители на ура восприняли выступление молодого, но уже опытного исполнителя.

Виталий Дроздов отметил, что номер хороший и публика прекрасно на него реагирует. Он выразил надежду, что в следующем году в случае поражения KHAYAT не будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, а просто подарит стране хорошую и качественную музыку.

Тина Кароль восхитилась выступлением молодого исполнителя:

«Ты — как хмель. Мое сердце растаяло. Я горжусь тем, что мы когда-то работали вместе. Ты крутой».

Video: Тина Кароль о KHAYAT: Я горжусь тем, что мы работали вместе KHAYAT- участник финала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участника Хаят в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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