В эфире телеканалов СТБ и UA:Перший стартовал финал Нацотбора на Евровидение-2020! Верка Сердючка буквально взорвала сцену с первых минут прямого эфира. Как это было? Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз прочитать! Смотрите выступление звезды мирового уровня Верки Сердючки в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Царица украинского шоу-биза – именно так представил Верку Сердючку ведущий Нацотбора 2020 Сергей Притула. Выступление звезды мирового уровня буквально взорвало прямой эфир с первых минут. Все зрители в зале и, мы уверены, что и по ту сторону экрана, не смогли усидеть на месте.

Притула, вызывай пожарку! – так начала свое выступление Верка Сердючка.

И с этими же словами мы предлагаем вам посмотреть это шедевральное выступление!

Video: Притула, вызывай пожарку: Верка Сердючка взорвала сцену Нацотбора 2020 Верка Сердючка взорвала сцену отбора на Евровидение 2020 с первых минут прямого эфира. Как это было - смотрите выступление звезды мирового уровня Верки Сердючки в материале

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