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Нацотбор на Евровидение-2020: Кто из финалистов лидирует в YouТube

22.02.2020

Совсем недавно состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Жюри и зрители определили участников, которые прошли в финал. Из шестнадцати конкурсантов шестеро стали на шаг ближе к победе. Кто набрал наибольшее количество просмотров в YouТube — узнайте в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию финала от 22.02.2020

Члены жюри и зрители с помощью своих голосов определили шестерку участников, которые прошли в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Уже в эту субботу, 22 февраля, лучшие и самые запоминающиеся выступят вновь, но уже в финале, где будут бороться за возможность представить Украину на главном песенном конкурсе Евровидение-2020. Смотрите подборку выступлений участников – лидеров в YouТube прямо сейчас!

TVORCHI – 270 тысяч просмотров

KRUTЬ – 265 тысяч просмотров


Gо-A – 250 тысяч просмотров


KHAYAT – 220 тысяч просмотров

Jerry Heil – 208 тысяч просмотров

David Axelrod – 84 тысячи просмотров

Купить билеты на Нацотбор-2020 можна уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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