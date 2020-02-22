Уже завтра, 22 февраля, состоится долгожданное событие — финал Нацотбора на Евровидение-2020. За победу поборется группа Go A, которая стала одним из лидеров по мнению судей и зрителей. Почему участники не прислушиваются к советам родителей, как реагируют на молодых артистов на радио и что изменится в постановке номера на финале? Читайте эксклюзивное интервью группы Go_A в материале.

Евровидение 2020: финал отбора на Евровидение 2020 в Украине смотреть онлайн

Что изменилось за две недели после вашего выступления в первом полуфинале? Возможно, личная оценка своей работы, или окружающие начали узнавать на улицах?

Единственное, что нас изменило — это то, что мы прочитали много положительных комментариев о себе! Да, не будем скрывать, приятно получать отзывы от зрителей, которые действительно хотят видеть нас представителями Украины на Евровидении в Роттердаме. А еще мы нормально выспались (смеется. — Прим.ред.). Сейчас взялись за активную подготовку. Что касаемо узнаваемости, то не можем сказать, что фанаты нас «разрывают», нет. Мы спокойно выходим и занимаемся своими делами. Единственное, что существенно изменилось — это когда приходим на радио. На нас уже не смотрят как на ноунеймов, а воспринимают как группу Go-A, которая достойно выступила в полуфинале Нацотбора.

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Как ваши родители отреагировали на выступление? Какие у них были эмоции, замечания, советы?

Замечаний — никаких (улыбается. — Прим. ред.). Родители всегда будут говорить, что все хорошо, даже когда все плохо. Поэтому на этапе Нацотбора на Евровидение гораздо интереснее слушать простых людей, которые не заинтересованы помочь. Они объективно оценивают наше пение, работу, выступление. Также советуют, что добавить, а что, наоборот, убрать.

В одном из своих интервью Виталий Дроздов отметил, что в случае, если вы не измените постановку к песне, то эффекта «вау» может не состояться. Меняли номер к финалу?

Мы изменили костюмы. Что касается постановки, то танцевать мы точно не сможем, ведь песня вокальная и ее нужно петь. Ребята играют на барабанах. Поэтому глобально не изменилось ничего. Мы добавили больше динамики в видео и свет, чтобы лучше подчеркивалась сама песня. И это не менее важно в постановке.

Как прошла репетиция и какие ощущения после? Готовы завтра к выступлению?

Сегодня мы приехали во Дворец культуры КПИ в семь утра на репетицию. Понятно, что встать в такое время — не проблема. А вот с голосом сложнее, ведь связки еще спят. Однако спели, свет, видео отрегулировали, подготовились и надеемся, что все будет хорошо!

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