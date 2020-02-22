Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины? Результаты фан-голосования

22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в ходе которого будет назван представитель на песенный конкурс от Украины. Редакция STB.UA проводила фан-голосование за любимых финалистов Нацотбора. О том, кто из исполнителей набрал наибольшее количество голосов и по прогнозам зрителей должен победить в финале Нацотбора, читайте в материале.

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Шесть финалистов Национального отбора на Евровидение-2020 ‒ KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI ‒ снова исполнят конкурсные песни, а жюри и зрители распределят свои голоса.

Предлагаем ознакомиться с результатами фан-голосования. Итак, больше всего шансов победить на Нацотборе есть у KHAYAT’а. Певец занял лидирующую позицию: за него отдали свои голоса 32% читателей. На втором месте ‒ молодая бандуристка KRUTЬ. Девушка набрала 24%. Тройку лидеров закрывает дуэт TVORCHI. За ребят проголосовало 18% зрителей.

Фолк-группа Go-A набрала 12%, а известная украинская исполнительница Jerry Heil занимает предпоследнее место с 10% проголосовавших. А вот на шестом месте с 4% расположился David Axelrod.

Обращаем внимание на то, что фан-голосование — это развлекательный контент, который не влияет на результаты официального голосования за финалистов Национального отбора на Евровидение-2020!

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