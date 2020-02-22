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KHAYAT: топ-5 песен участника Нацотбора-2020

22.02.2020

Один из самых известных участников Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT уже 22 февраля будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Слушайте лучшие песни KHAYAT’а прямо сейчас! 

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию финала от 22.02.2020

khayat

Известно, что настоящее имя KHAYAT’а — Андрей Хайат. Парень родился 3 апреля 1997 года в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности «Английский и арабский языки». Слушайте лучшие песни молодого исполнителя KHAYAT далее в материале! 

Больше по теме: KHAYAT — «CALL FOR LOVE»: участник представил песню для Нацотбора-2020

KHAYAT — «CALL FOR LOVE» 

KHAYAT — «OSOKA»

KHAYAT — «Ясно»

KHAYAT — «Ever»

KHAYAT — «KHMIL’»


Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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