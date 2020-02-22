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KHAYAT о финале Нацотбора 2020: Я не прислушивался к мнению Тины

22.02.2020

Состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020. KHAYAT выступил под номером 5 со своей песней «CALL FOR LOVE». Эксклюзивно для редакции STB.UA участник рассказал, какие эмоции переживает и все ли получилось на выступлении. Подробнее читайте в материале.

khayat

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Какие впечатления от выступления в финале?

Я расчувствовался, как мальчик после слов Тины Кароль. Творческий период у меня довольно небольшой, поэтому такие комментарии очень важны. Знаете, я действительно хочу, чтобы зритель выбирал сердцем. У всей страны задача определиться с представителем, на которого будет возложена важнейшая задача — представить Украину.

Ожидал критики?

Я никогда ничего не ожидаю, чтобы не разочаровываться. Поэтому воспринял все, что мне сказали. Я волновался, да. Но это что-то по типу ныряния под волну, когда не знаешь, каким вынырнешь. Признаюсь, я кайфанул этот раз гораздо больше. Это был настоящий драйв. Мы изменили номер, подали его по-новому.

Тина Кароль отметила на прошлой неделе, что не хочет видеть девушек в этом номере. Почему не изменили подтанцовку?

В этом вопросе я не прислушивался к мнению Тины. Мне хотелось добавить женской энергии. Это идея номера, которую хотелось нарушать.

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