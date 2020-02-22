Jerry Heil: В своем номере мы изменили все!

Прогрессивная и творческая интернет-сенсация 2019 и участница 9 сезона шоу «Х-фактор» Jerry Heil – финалистка Нацотбора на Евровидение-2020. Две недели назад конкурсантка боролась за место в финале Нацотбора, а теперь Jerry Heil усиленно готовится для того, чтобы взять главный приз! Но удастся ли молодой артистке преодолеть конкурентов? Узнаем совсем скоро!

Евровидение 2020: смотреть финал Национального отбора на Евровидение в Украине – онлайн трансляция

Известно, что Jerry Heil – настоящий кумир современной молодежи! Васильковская Билли Айлиш смогла за короткий период времени влюбить в себя сотни тысяч девушек и парней по всей Европе. Читайте эксклюзивное интервью с Jerry Heil прямо сейчас!

Яна, номер и внутреннее состояние значительно отличаются от того, что мы видели на первом полуфинале. У вас исчезло волнения?

Нет, я и сейчас волнуюсь, потому что мы с режиссером Германом Неновым очень многое изменили. Хотя, на самом деле, в своем номере мы изменили все! Меня немного сбивает с ног то, что сейчас есть много моментов, которые мне сейчас надо запомнить и усвоить. Но главная задача, которую я перед собой ставлю, – кайфануть на сцене!

Сейчас вы переживаете больше за номер и постановку или через победу?

Через все вместе, ведь все эти процессы настолько слились воедино… Евровидение – это очень интересный период в жизни, и пока трудно выделять постановку, голос, номер, победу. Пока волнуюсь за все.

У вас достаточно серьезная поддержка со стороны вашей так называемой Panda team…

Если бы не Panda team, то я не знаю, как бы я прошла через все. В соцсетях я начиталась очень много комментариев и, в принципе, я с ними согласна. Через большинство подобных мыслей мы свой номер и изменили! Мне кажется, что любому человеку трудно пройти через такой шквал агрессии…

Ранее вы говорили о том, что хотите быть на сцене максимально естественной, быть собой. Сейчас это получилось?

Как минимум, я в своей пижамке! (Улыбается. – Прим. Ред.). Я в ней не спала, но она такая мягкая, что я боюсь в ней уснуть даже на сцене! Сейчас я чувствую себя максимально комфортно, чувствую себя собой! Поэтому то, что происходит сейчас, – близкое мне по душе! Я осталась и буду оставаться собой!

Вы сказали, что в финальной версии номера прислушались к комментариям судей и хейтеров. Что завтра будет происходить на сцене?

Я прислушивалась ко всем. Все, что происходит на сцене, оно будет на основе того, что я услышала и прочитала. Номер стал более понятным и стильным. Лично для меня мнение людей чрезвычайно важно, ведь все это делается для людей и о них!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можна уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.