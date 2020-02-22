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Jerry Heil о выступлении в финале Нацотбора 2020: Я не помню как я пела

22.02.2020

В финале Национального отбора на Евровидение-2020 выступила Jerry Heil со своей песней «Vegan». У Андрея Данилко есть вопросы к обновленной постановке участницы. Сама же Jerry Heil поделилась первыми эмоциями после выступления в финале. Подробнее читайте в материале.
Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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Какие у тебя эмоции после выступления?

Честно, я еще не поняла. Девушки сказали, что я качнула. Я очень сильно хочу на это надеяться, потому что я сейчас буду реветь и вы ничего не поймете. Каждый мое выступление – это об обмене энергией с людьми. Сегодня я очень хотела, чтобы все было, как на моем концерте, чтобы я и все, кто слушает, просто кайфонули.

Ожидала ли ты услышать такие комментарии от судей? И что думаешь о словах Андрея Данилко о номере?

Это самые теплые слова, которые я слышала в своей жизни. Я ждала какой-то критический комментарий, но, опять же, он был настолько теплый, что хочется сейчас закутать в свою пижамку, попить вместе чаек и пойти спать.

В чем заключалась для тебя самая большая сложность во время выступления?

Ты выходишь из холодильника, в котором куча дыма, который оказался очень неприятным на вкус. Ты вдыхаешь, он попадает на язык, тебе нужно петь, а ты в этот момент хочешь кашлять. Это то, что дает мне волнение на первых нотах. Обычно я очень уверена на сцене, как дома. Но вот этот момент, когда тебе просто нужно выйти из холодильника и вдохнуть свежего воздуха – немного сбивает. Я не помню, как я пела. Девушки говорят, что хорошо, но я не поверю, пока не посмотрю. Сейчас хочется обниматься и радоваться, что я это сделала!

В общем, ты прокайфовала?

Прокайфовала так, что не помню, что там делала!

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