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Гороскоп на 23 февраля 2020 года
Гороскоп на 23 февраля 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому нужно проявить терпение, а кто должен быть осторожнее с финансами? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.
Овен
Для того, чтобы выполнить все задачи на работе, вам необходимо прислушиваться к мнению коллег. Только вместе вы сможете достигнуть успеха.
Телец
Напряженная обстановка на работе может испортить вам настроение. Как следствие ‒ вы захотите перенести это в свою семью. Не стоит. Ваши родственники не виноваты. Не срывайтесь на них.
Близнецы
Прекрасный день для того, чтобы провести время с друзьями или близкими родственниками. Пригласите в дом гостей. Вам нужно расслабиться.
Рак
Посвятите весь день работе. Вам нужно решить много важных вопросов. Поэтому не отвлекайтесь на пустые разговоры.
Лев
Прекрасный день для перемен. Только будьте осторожны в своих эмоциях ‒ одна неосторожная фраза может испортить настроение особо чувствительным людям.
Дева
Вы слишком доверчивы. не стоит слушать сплетни и верить всему, что говорят ваши знакомые и коллеги. Все выводы делайте исключительно из своих умозаключений.
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Весы
Не соблазняйтесь заманчивыми предложениями партнеров – сегодня компаньоны могут вести нечестную игру. Поэтому не принимайте поспешных решений.
Скорпион
Вам стоит осторожно относиться к финансам. Вы слишком много тратите. Из-за этого можете остаться на мели. Прежде чем совершить покупку, подумайте, нужна ли она вам.
Стрелец
Чтобы достичь успеха, стоит проявить инициативу. В вашем окружении есть завистники, поэтому не рассказывайте о своих планах до тех пор, пока все не сбудется.
Козерог
Возможен упадок сил и небольшая апатия. Это все хандра. Не принимайте все близко к сердцу. Есть есть возможность, поговорите с близким другом. Если нет ‒ постарайтесь отвлечься.
Водолей
Прекрасный день. Вы полны сил и планов. В личной жизни вас ждут приятные перемены.
Рыбы
День исполнений желаний. Вы сможете все. Только не спешите. Иначе мелкие неприятные ошибки вам обеспечены.