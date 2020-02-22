Гороскоп на 23 февраля 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому нужно проявить терпение, а кто должен быть осторожнее с финансами? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Для того, чтобы выполнить все задачи на работе, вам необходимо прислушиваться к мнению коллег. Только вместе вы сможете достигнуть успеха.

Телец

Напряженная обстановка на работе может испортить вам настроение. Как следствие ‒ вы захотите перенести это в свою семью. Не стоит. Ваши родственники не виноваты. Не срывайтесь на них.

Близнецы

Прекрасный день для того, чтобы провести время с друзьями или близкими родственниками. Пригласите в дом гостей. Вам нужно расслабиться.

Рак

Посвятите весь день работе. Вам нужно решить много важных вопросов. Поэтому не отвлекайтесь на пустые разговоры.

Лев

Прекрасный день для перемен. Только будьте осторожны в своих эмоциях ‒ одна неосторожная фраза может испортить настроение особо чувствительным людям.

Дева

Вы слишком доверчивы. не стоит слушать сплетни и верить всему, что говорят ваши знакомые и коллеги. Все выводы делайте исключительно из своих умозаключений.

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Весы

Не соблазняйтесь заманчивыми предложениями партнеров – сегодня компаньоны могут вести нечестную игру. Поэтому не принимайте поспешных решений.

Скорпион

Вам стоит осторожно относиться к финансам. Вы слишком много тратите. Из-за этого можете остаться на мели. Прежде чем совершить покупку, подумайте, нужна ли она вам.

Стрелец

Чтобы достичь успеха, стоит проявить инициативу. В вашем окружении есть завистники, поэтому не рассказывайте о своих планах до тех пор, пока все не сбудется.

Козерог

Возможен упадок сил и небольшая апатия. Это все хандра. Не принимайте все близко к сердцу. Есть есть возможность, поговорите с близким другом. Если нет ‒ постарайтесь отвлечься.

Водолей

Прекрасный день. Вы полны сил и планов. В личной жизни вас ждут приятные перемены.

Рыбы

День исполнений желаний. Вы сможете все. Только не спешите. Иначе мелкие неприятные ошибки вам обеспечены.

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