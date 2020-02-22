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Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора
22.02.2020
Сегодня, 22 февраля, состоялся финал самого масштабного шоу страны – Национального отбора на Евровидение-2020. Шестеро самых сильных участников боролись за право представлять Украину на международном конкурсе в Нидерландах. Смотрите выступления всех участников в финале Нацотбора-2020 прямо сейчас!
Сегодня на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 выступили 6 сильнейших артистов!TVORCHI, KRUTЬ, Gо-A, KHAYAT, Jerry Heil и David Axelrod по-настоящему зажгли главную сцену страны! Смотрите номера финалистов Нацотбора-2020 далее в материале.