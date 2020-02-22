Сегодня, 22 февраля, состоялся финал самого масштабного шоу страны – Национального отбора на Евровидение-2020. Шестеро самых сильных участников боролись за право представлять Украину на международном конкурсе в Нидерландах. Смотрите выступления всех участников в финале Нацотбора-2020 прямо сейчас!

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Сегодня на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 выступили 6 сильнейших артистов! TVORCHI, KRUTЬ, Gо-A, KHAYAT, Jerry Heil и David Axelrod по-настоящему зажгли главную сцену страны! Смотрите номера финалистов Нацотбора-2020 далее в материале.

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в финале Нацотбора Евровидение 2020: выступления участников в финале Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине. Смотрите, как выступили финалисты Нацотбора 2020

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