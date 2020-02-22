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Dávid Axelrod: топ-5 песен участника Нацотбора

22.02.2020

Dávid Axelrod стал участником Национального отбора на Евровидение-2020. Уже завтра, 15 февраля, певец выступит под номером 7 и поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене. Слушайте топ-5 песен Dávid Axelrod прямо сейчас!

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Яркий и артистичный David Axelrod (Дэвид Аксельрод) за свою творческую карьеру выпустил много хороших песен. Лучшие из них слушайте ниже в материале! 

Dávid Axelrod – «HORIZON»

Dávid Axelrod – «Це моє життя»

Dávid Axelrod – «Особливе літо»

Dávid Axelrod – «Boom! Boom!»

Dávid Axelrod – «Ameli»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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