David Axelrod успешно прошел в финал и вновь выступил на сцене Национального отбора на Евровидение-2020. Как оценивает свое выступление, участник рассказал эксклюзивно для редакции STB.UA.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Каковы ваши впечатления от выступления?

Очень крутые. Наконец, мы это сделали. В среду появилась новая идея постановки, а в четверг начали ее воплощать. Хочу, чтобы вы понимали, что такое делается примерно два месяца, а мы смогли за несколько дней. Вы сами видели, что получилось. Наша цель была такой, чтобы нашу песню воспринимали, как новую.

Почему убрали крылья в постановке?

В первый раз не смогли воплотить все, что планировали. Это и из-за нехватки времени, и по техническим причинам, поэтому выбрали такой вариант.

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