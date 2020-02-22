Финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil в прямом эфире выступила со своей песней «Vegan». Постановка и образ исполнительницы был полностью изменен. Как оценили ее выступление члены жюри и оценили ли они новый номер? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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В первом полуфинале судьи в целом похвалили конкурсную песню Jerry Heil, но Андрею Данилко не хватило в ней драйва. В свою очередь Тина Кароль отметила актуальность композиции и заявила о готовности помочь девушке в следующих ее репетициях.

Но Jerry Heil призналась, что для финала она хочет изменить свою постановку. Известно, что в этом ей помогала команда известного режиссера Германа Ненова. Что из этого вышло – мы увидели в прямом эфире на финале Нацотбора.

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Восхищение творчеством и призывы голосовать за Jerry Heil выразили Лиза Василенко, Владимир Дантес, Леся Никитюк и Евгений Клопотенко. Первым в глаза бросился ее обновленный образ. Вместо яркой желтой шубки мы увидели оверсайзную пижаму. Каноничные пучки Jerry Heil остались не тронуты. Зрители в зале активно поддерживали исполнительницу.

В свою очередь Андрей Данилко отметил, что Яна сделала огромную ошибку в том, что читала комментарии хейтеров. Судья посоветовал идти своим путем! По номеру, Андрей Михайлович отметил, что он не имеет никакого отношения к песне «Vegan» и в шутку спросил:

А Герман Ненов точно ставил номер на эту песню?

Тина Кароль в своем комментарии поддержала мнение Андрея Данилко и пожелала певице оставаться собой.

Виталию Дроздову образ показался не настолько ярок. Судья спросил Jerry Heil хочет ли она поехать в Роттердам и хочет ли она победить в Нацотборе. Услышав утвердительные ответы Виталий Дроздов пожелал Jerry Heil удачи.

Video: Андрей Данилко о выступлении Jerry Heil: Герман Ненов точно ставил номер на эту песню? Jerry Heil - финалистка Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Джери Хеил в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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