Финалисты Национального отбора на Евровидение-2020 Go-A в прямом эфире представили свою песню «Соловей». Молодых артистов похвалили все члены жюри, назвав происходящее на сцене настоящей магией.

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Во время финала Национального отбора на Евровидение-2020 выступление молодой группы Go-A с песней «Соловей» поразило зрителей, в зале долго звучали овации. Но что же сказали судьи?

Так, Андрей Данилко заявил, что группа Go-A — лучшие:

«Для меня вы лучшие! Мне все нравится. Это стильно, немного странненько, но вы выделяетесь. Я — за вас!»

Тина Кароль также была в восторге от выступления. Она отметила, что группа — нестандарт, но в этом и есть прелесть.

Виталий Дроздов присоединился к комментариям своих коллег и сказал, что в этот раз была настоящая магия.

Video: Андрей Данилко: Для меня Go-A — лучшие! Go-A - участники финала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участниыков Go-А в финале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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