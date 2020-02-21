KRUTЬ (Марина Круть) ‒ певица и бандуристка, ставшая финалисткой Национального отбора на Евровидение 2020. Пока молодая артистка готовится к финалу важнейшего конкурса, давайте вспомним путь Марины Круть (KRUTЬ) на «Х-фактор»-8!

Евровидение 2020: финал отбора на Евровидение 2020 в Украине смотреть онлайн

Известно, что Марина Круть (KRUTЬ) приехала на шоу «Х-фактор»-8, для того, чтобы выразить свою благодарность родителям. Чтобы обеспечить светлое будущее для своей дочери, родителям девушки приходилось работать в две смены, из-за чего они редко бывали дома.

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Поэтому Марина почти все свое время проводила в музыкальной школе, тренируясь и оттачивая свои умения игры на бандуре. Для девушки выступление на сцене шоу «Х-фактор»-8 было шансом сказать спасибо родителям и доказать, что их труды не были потрачены зря. В тот день Марина Круть исполнила песню Rufus Wainwright – «Hallelujah».



Уже в тренировочном лагере Марина Круть исполнила песню Тины Кароль «Ноченька». С помощью этого выступления Марина Круть прошла к прослушиванию в доме судей!

В доме судей перед членом жюри шоу «Х-фактор»-8 NK (Настей Каменской) Марина Круть исполнила песню группы «Океан Эльзи» «Така, як ти». Но, к сожалению, девушка так и не сумела дойти до прямых эфиров шоу.



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