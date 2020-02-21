Победительница Евровидения-2016 и ексчлен жюри Джамала (Jamala) эксклюзивно для читателей сайта STB.UA прокомментировала финалистов Нацотбора на Евровидение-2020. Кого известная артистка считает своим фаворитом, а кого, наоборот, не видит на сцене Евровидения-2020? Читайте прямо сейчас!

Смотрите финал Отбора на Евровидение 2020 – онлайн трансляция на сайте

Непревзойденная Джамала (Jamala) остро прокомментировала выступления финалистов Нацотбора. По ее словам, Нацотбор как конкурс важен Украине не только для того, чтобы выбрать достойного кандидата, но и для открытия новых имен в мире музыки.

«Мне очень нравится, что последние 5 лет в Украине Нацотбор проходит в таком формате. Главная цель, конечно, — это выбрать представителя страны на Евровидении, но еще очень важно — открывать новые имена. Для нас, страны, которая еще формирует свое звучание, видоизменяет понятие «украинская музыка», важны новые исполнители и яркие музыкальные решения».

Также Джа подчеркивает, что Евровидение — это конкурс песни:

«Я хотела бы сделать акцент на том, что Евровидение – это, прежде всего, песенный конкурс. Каждый участник Нацотбора выходит на сцену со своей композицией, личной историей. Это не может не вдохновлять! Давай, рискни и покажи свою песню! Это всегда волнительно и для известных исполнителей, и для начинающих артистов».

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Что касается фаворитов конкурса, то для Джамалы открытием нынешнего Нацотбора стала тернопольская группа TVORCHI:

«Мне очень понравилась группа TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала. На Нацотборе время от времени звучат песни, после которых остается ощущение «так хотел попасть на Евровидение, что написал слишком евровизионную песню». С TVORCHI такого не было. Мне понравилось то, как они выглядели, как себя чувствовали на сцене, и сама конкурсная песня. Все очень модно и современно!»

По словам артистки, впервые за всю историю Национального отбора, она впервые отправила SMS за понравившегося участника:

«Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять SMS, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за четыре года я отправила SMS в поддержку кого-то из участников Нацотбора. И мой голос, как ни странно, был за группу TVORCHI!»

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