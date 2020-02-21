Группа TVORCHI прошла в финал Нацотбора на Евровидение-2020, получив наибольшее количество баллов от жюри и зрителей. Эксклюзивно для редакции STB.UA группа рассказала о сообщении от Джамалы и графике своих интервью. А также, почему TVORCHI не желают переехать в Киев – читайте в материале.

Евровидение 2020: финал отбора на Евровидение 2020 в Украине смотреть онлайн

Какие эмоции накануне финального выступления на сцене Нацотбора на Евровидении-2020?

У нас преобладает покой и гармония с собой. Мы медитируем и немного шутим. Стараемся все силы вкладывать в себя, а не распылять их на волнение.

Что существенно изменилось за эти недели Нацотбора?

Во-первых – это огромное количество интервью. Признаемся, что раньше их было гораздо меньше. Такие встречи отнимают почти все время, которое остается вне репетиций. Например, каждый день это от пяти интервью, на которые уходит целый день. Однако я думаю, что в Тернополе все было бы гораздо быстрее (смеется. – ред.).

Думали о переезде в Киев?

Совсем нет. В Тернополе мы чувствуем вдохновение и гармонию. А в Киеве постоянные встречи, движение, шум, даже когда мы дома, то не можем абстрагироваться от внешних факторов. Возможно когда-то, но не сейчас.

На что больше настроены сейчас: на победу в Нацотборе, или все же донести свою музыку украинском?

Больше настроены на победу, ведь пришли ради этого. Поймите, что это – неотъемлемые соединения. Все наша творчество – это цель достучаться до слушателя. А победа – это результат.

У вас достаточно большая поддержка: во втором полуфинале вы получили 8 баллов и от жюри, и от зрителей. Джамала заявила о том, что отправляла вас смс. Обращались лично к кому-то из звезд за советом?

Мы очень уважаем и любим Джамалу. После полуфинала она нам сказала, что мы молодцы и дала несколько советов по вокалу. Было очень приятно получить сообщение в Instagram от человека, который привез победу на Евровидении в Украину.

Пройдя в финал, начали интенсивно работать над вокалом?

Безусловно, это усиленные уроки. Прорабатывали каждую ноту и момент. Проходили различные варианты, например, если снова погаснут инейры. Это был очень большой стресс для Джеффри, ведь в какой-то момент он перестал себя слышать. Поэтому проходили различные варианты, которые могут произойти как в финале, так и на сцене Евровидения в Роттердаме.

Среди всех финалистов, кого считаете своим конкурентом?

Здесь нет конкурентов, мы никого не боимся. Никто не страшен, и никто не желает нам зла (Улыбается. – Прим. Ред). У всех участников интересная музыка. Это не соревнование, где ты бежишь стометровку и должен добежать первым. Поэтому мы получаем удовольствие от участия!

Если в этом году не удастся победить, ведь финал – это непредсказуемый эфир… TVORCHI будут среди конкурсантов в следующем году?

Мы не задумывались над этим и даже не обсуждали. Однако, думаю, что нет. Мы продолжим заниматься своей музыкой и творчеством. В этом году мы также пришли, потому что фан поддержка хотела нас видеть на Евровидении от Украины. У нас – самые лучшие фанаты!

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