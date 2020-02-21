Легенда украинской поп-сцены и член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль за 15 лет певческой карьеры выпустила огромное количество песен, альбомов и клипов, которые взрывали не только украинские, но и международные песенные чарты! Смотрите подборку топ-10 клипов Тины Кароль прямо сейчас!

Евровидение 2020 – онлайн трансляция финала Нацотбора в Украине от 22.02.2020

Более 15 лет дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма, а еще на ее счету 11 концертных сольных туров! Лучшие клипы Тины Кароль – далее в материале.

Тина Кароль – «Жизнь продолжается»

Тина Кароль – «Я все еще люблю»

Тина Кароль – «Україна — це ти»

Тина Кароль – «Сдаться ты всегда успеешь»

Тина Кароль – «Твої гріхи»

Тина Кароль – «Перечекати»

Тина Кароль – «Сила высоты»

Тина Кароль – «Вабити»

Тина Кароль – «Иди на жизнь»

Тина Кароль & Юлия Санина – «Вільна»

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