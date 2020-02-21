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Тина Кароль: KRUTЬ — открытие первого полуфинала Нацотбора-2020

21.02.2020

22 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Новый член жюри Тина Кароль эксклюзивно для STB.UA  призналась, что KRUTЬ стала для неё открытием первого полуфинала. Подробнее читайте в материале.

тина кароль

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Тина Кароль отметила, что открытием первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 стала KRUTЬ. Участница заняла лидирующую позицию в результате оценок зрителей и членов жюри.

Также Тина Кароль призналась, что оценивала по принципу общего впечатления от выступления: 

«Нельзя разделять вокал, постановку, аранжировку и смысл».

Народная артистка Украины отметила, что готова в будущем помочь представителю от Украины с подготовкой номера: 

«Если меня попросят, то я с радостью приму участие в работе над вокалом, постановке номера и внесу свои идеи».

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