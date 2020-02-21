Сериальные премьеры весны на СТБ

24 февраля на телеканале СТБ начинается линейка весенних сериальных премьер. В новом телесезоне зрителям не придется скучать, ведь помимо любимых шоу и реалити канал покажет сериальные новинки самых разных жанров. Смотрите с понедельника по четверг в 20:00 в слоте «СТБ-сериал».

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«Против течения»

10 серий

Премьера: 24 февраля

По сюжету главная героиня Мила Егорова устраивается на должность пресс-секретаря в модный яхт-клуб. Несмотря на панический страх воды, девушка соглашается на работу: спасти репутацию яхт-клуба и её владельца – вдовца Руслана Калинина. Необъяснимое притяжение между Русланом и Милой становится опасным. Счастью в настоящем мешает лишь прошлое. Память о погибшей жене не даёт покоя Руслану, а бывший жених Милы намерен доказать, что Руслан – убийца. С каждым шагом водоворот страстей и интриг затягивает Милу и Руслана всё глубже. Удастся ли им выбраться из него живыми.

В ролях: Ольга Гришина, Пётр Рыков, Сергей Шаталов, Анатолий Котенёв, Анна Легчилова, Дарья Трегубова, Александр Кобзарь, Наталия Денисенко, Андрей Фединчик.

«Спіймати Кайдаша»

12 серий

Премьера: 2 марта

Новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов, который поделился своим мнением о новом прочтении известной истории.

«Это история про нас. Не хотелось бы, чтобы люди наступали на одни и те же грабли. Хочется, чтобы мы стали лучше все вместе, все украинцы. Если говорить про историю, я даже не знаю, как рассказать… Не хочу идти на опережение, поскольку сам нервничаю и переживаю о премьере, как люди воспримут наше видение этой истории. Это моя первая работа в таком формате. И одна из главных ролей в картине. Мне самому очень интересно, как зритель отреагирует. Так что буду ждать», – комментирует Виктор Жданов.

12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» создан при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина.

Полная версия «Ничто не случается дважды»

24 серии

Премьера: 16 марта

Больше года зрители томились в ожидании второй части телебестселлера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» – совместного проекта СТБ, FILM.UA Group и студии Оксаны Байрак.

С 16 марта на СТБ стартует полная версия нашумевшего фильма с долгожданным продолжением. По сюжету, действия второй части “Ничто не случается дважды” начинаются спустя полгода после последних событий. Вадим Огнев прощается с криминальным миром ради своей дочери. Он продает все, становится отшельником на острове и воспитывает девочку самостоятельно. Однако любовь к Маше заставляет Вадима оставлять для нее некие «подсказки». Благодаря этому Маше таки удается найти Катюшу, но девочка убеждена, что ее мама погибла. Будут ли Огнев и Маша вместе – главная интрига фильма. К тому же, в продолжении «Ничто не случается дважды» появится новая героиня – учительница танцев Филомена, которую играет Анастасия Скибунова. Трудные времена ждут и семью Аглаи. Ей придется узнать о жутком обмане мужа, а также пройти испытания вместе с Глебом и Ксюшей. В их жизни царит идиллия, однако в один миг она рушится, и жизнь пары делится на «до» и «после».

В ролях: Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Надежда Мейхер, Ефросинья Мельник, Григорий Бакланов, Натали Старынкевич, Анастасия Бунина, Клавдия Дрозд и другие.

«У каждого своя ложь» (рабочее название)

12 серий

В центре сюжета история Лизы Лапшиной – талантливого врача-гинеколога. Именно таких, как она, называют врачом от Бога. Она помогает испытать радость материнства женщинам, которые уже, казалось, совсем отчаялись. Но она сама из-за врожденной болезни сердца детей иметь не может. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего карьерного пути, но все же должность достается Лапшиной. Казалось бы, у Лизы все хорошо, повышение получено, у мужа Алексея тоже бизнес идет в гору. Он как раз собирается в деловую поездку, чтобы встретиться с перспективными партнерами по строительному бизнесу. Но именно после этой командировки в жизни Лизы и Алексея происходят события, которые изменят их жизнь. Алексей вновь должен отправиться в командировку, но наутро Лиза получает ужасную весть – машину Алексея нашли в реке, а его тело так и не обнаружили…

Сериал создан продакшн-компанией IVORY films по заказу телеканала СТБ и снят известным украинским режиссером Анатолием Матешко.

В ролях: Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Тимур Ибраимов.

«Предвзятое отношение»

8 серий

Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции, и готовится встретить свой 45-й год рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный её «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Оксана Сташеко, Валентин Томусяк и другие.

Производство: Art Forms Production для телеканала СТБ.

«Акушерка»

12 серий

«Акушерка» – это украинская адаптация успешного американского фильма. По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье. Зрители увидят не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.

В ролях: звезда «Крепостной» Фатима Горбенко, Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

Производство: StarLightProduction

Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина.

Также на весну этого года телеканал СТБ запланировал премьеру украинской адаптации известного международного формата – многосерийный проект «Слід» и мистический детектив-мелодраму производства IQ Production. Оба проекта сейчас находятся в производстве.

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