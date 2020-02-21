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Номер Jerry Heil не понравился вообще: Джамала раскритиковала выступления финалистов Нацотбора

21.02.2020

Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Джамала (Jamala) прокомментировала выступления финалистов первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020. Кто из финалистов по-настоящему поразил артистку, а от кого она ждала лучшего выступления? Читайте прямо сейчас!

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Яркая и уверенная Джамала (Jamala) прокомментировала выступления финалистов Нацотбора в прямом эфире радио «Хит FM». По ее словам, певица Jerry Heil немного разочаровала, потому что сам номер выглядел сыро:

«Когда исполнитель излагает песню, мы ее слушаем, воспринимаем такую ​​красивую, чистую, обработанную, и воспринимаем ее качественной. И когда исполнитель выходит на сцену и не может продать сам свою песню, – это очень трудно. Она выглядела очень яркой, позитивной, но, мне кажется, немного переборщила с номером. Ее выступление выглядело, как детский праздник, где было много ярких костюмов. Как по мне, это был перебор».

А что касается вокальной составляющей в выступлении Jerry Heil, то Джамала не почувствовала саму песню:

«Мне не хватило голоса, я не почувствовала, где песня. Она очень нежно делает этот субтон на записи, а общего драйва мне не хватило. Вот почему Данилко сказал, что она не умеет работать с публикой. Для меня это означает, что она не умеет нести песню в массы. Спеть так, чтобы заверить всех в том, что это ее песня. Сделать какой-то сильный акцент, а этого не было. Ее сравнивали с Билли Айлиш, но Билли Айлиш суперкруто поет. Номер Jerry Heil не понравился вообще. А по работе с публикой… Мне кажется, что ей не хватает опыта».

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А вот о выступлении группы Go-A: Джамале понравился коллектив за счет большого опыта:

«Они выглядели очень опытными, пели уверенно, попадали в ноты. Они доказали, что могут быть в финале. Мне только не нравится, что этот фольклорный тренд был в топе три года назад. И мне кажется, это выглядит устарело. Я обожаю украинскую музыку, фольклорность, но не так прямолинейно и не так в лоб. Это выглядит как переделанная украинская песня. Однако вокал – очень хороший. Номер – очень ровно, для меня не было прямо номера, но выступили хорошо. Мне кажется, что группа Gо_A – победители по работе со зрителями в первом полуфинале Нацотбора».

По мнению Джамалы, выступление фаворитки зрителей и судей KRUTЬ (Марины Круть) было очень атмосферным, однако еще нужно поработать над вокалом:

«Когда я услышала песню Krut, она мне напомнила Лану Дель Рей. Я погрузилась в нее, было очень атмосферно. Мне понравился мультяшный персонаж, видеоряд. Но когда она начала петь на сцене, я не знаю, что ей помешало… Возможно, у нее было что-то с мониторингом, она не смогла спеть эту песню. И она, как настоящий музыкант, не может быть удовлетворена таким выступлением. Для меня песня – очень хорошо! Но само выступление и исполнение вживую – плохо. Хотя  она и волшебная, и я считаю ее сексуальной, доброй и светлой, мне бы хотелось добавить к этому уверенность и настоящий вокал».

Джамала добавила, что несмотря на вокал и манеру исполнения, сам выход Krut (Марины Круть) в финал был справедливым:

«Я согласна с тем, что Krut попала в финал! Однако я думаю, что в дальнейшем делать большой акцент на бандуре не требуется. Надо акцентировать внимание на песне, на ее исполнении, харизме. Ведь на Евровидении ценятся три момента: либо ты супервеселый фрик, или драматический певец, или что-то непредвиденное. За это я и люблю конкурс Евровидение. Она должна дать какую-то свою энергию, свою философию и добавить в это пение. Потому что пения не было. Вокал мог быть лучше, а вот номер – завораживает! Она очень красивая, и мне ее хочется показать».

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