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Нацотбор на Евровидение-2020: где смотреть онлайн и по ТВ

21.02.2020

22 февраля в Украине состоится грандиозный финал Нацотбора на Евровидение-2020, в котором примут участие 6 украинских артистов. Телезрители совместно с членами жюри определят самую лучшую песню, с которой Украина будет бороться за победу на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но где же смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2020? Узнайте прямо сейчас!

евровидение 2020

Известно, что финал Нацотбора состоится 22 февраля.

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С 2016 года конкурсный отбор в Украине на Евровидение проводят телеканал СТБ совместно с телеканалом UA: Перший. В этом году зрителей ждут не только новые яркие участники, но и обновленный состав жюри и выступления звездных гостей.

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Смотреть финал Нацотбора на Евровидение можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. А также онлайн – на сайте STB.UA, официальной странице телеканала СТБ в Facebook и на канале в YouTube. Трансляция финала Нацотбора-2020 начнется 22 февраля, в субботу, в 19:00. 

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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