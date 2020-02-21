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Лунный календарь на февраль 2020 года: когда полнолуние

21.02.2020

Лунный календарь на февраль подскажет, в какой именно день не стоит совершать резких движений. Для этого нужно узнать, когда новолуние и полнолуние в феврале. В какие дни Луна будет сиять ярче всего в феврале 2020 года? Узнайте в материале от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Растущая Луна в феврале 2020 года

Растущая Луна в феврале 2020 года будет с 8 по 16 февраля. Этот период достаточно благоприятный для новых начинаний и воплощения заветных желаний. Это  идеальное время для воплощения в жизнь даже самых рискованных планов.

Полнолуние в феврале 2020 года

Полнолуние в феврале 2020 года произойдет 16 и 17 февраля. А середина месяца – идеальный вариант для того, чтобы просто хорошенько отдохнуть. Не принимайте важные решения, не начинайте серьезные дела, потому что они будут обречены на провал. Займитесь своими делами и проведите эти дни в кругу семьи.

Убывающая Луна в феврале 2020 года

Убывающая Луна в феврале 2020 года будет с 18 по 29 февраля  2019 года. В этот период астрологи советуют завершать все начатое на растущую Луну. Время заняться проблемами дома и семьи, завершить все старое и начать новое.

Новолуние в феврале 2020 года

Новолуние произойдет в ночь с 29 февраля на 1 марта 2020 года. Это особый период. Время для того, чтобы избавиться от депрессии, обид и негатива. Также в этот день желательно прописывать планы на будущий месяц, чтобы Луна помогала вам их воплотить!

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