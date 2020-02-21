Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Легкий макияж 2020: образы звезд СТБ

21.02.2020

В моде 2020 года главную роль играет естественность. И макияжа это правило коснулось также. Как правильно сделать легкий и модный макияж в 2020 году? Об этом читайте подробно в нашем материале. 

Больше по теме: Модные стрижки на средние волосы 2020: тренды на год

Макияж без макияжа

Макияж без макияжа ‒ тренд 2020 года, который уверенно занял свои позиции и уходить не собирается. Для этого вида макияжа вам понадобятся нежный полупрозрачный тон, нюдовая или прозрачная помада,  легкий, почти незаметный румянец, тени в тон помады или блеска для губ и легкая тушь, которая слегка удлинит ресницы. Фишка в том, чтобы окружающие подумали, что вы и вовсе косметику в руки не брали. А ваша красота ‒ естественна. 

Больше по теме: Модный макияж 2020: главные модные тренды

макияж 2020

макияж 2020

Розовый румянец

В легком макияже 2020 года важно придерживаться такого правила: выделять стоит что-то одно. Так, в сезоне-2020 в моду вернулся нежный румянец. Его стоит наносить на скулы ближе к вискам. В таком макияже стоит отдать предпочтение легким полупрозрачным тонам. Особенно на веках. Тут цвета быть не должно. А вот помада может быть или в тон румянам, или немного темнее. Главное ‒ не переборщить. 

макияж 2020

макияж 2020

Акцент на губы

В легком дневном макияже 2020 можно сделать один яркий акцент. Например, выделить губы. Если на веки нанести нюдовые тени и слегка подкрасить ресницы или сделать небольшие стрелки, то губы можно прорисовать, например, красной помадой. Так образ получится очень чувственным и в то же время нежным. 

Больше по теме: Макияж 2020: модные тренды года от Даши Трегубовой

макияж 2020

макияж 2020

Естественный макияж

В дневном макияже, как мы уже говорили раньше, нужно делать акцент на что-то одно: глаза, губы или румяна. Так вот, если вы хотите подчеркнуть глаза, то вам помогут нежные стрелки и удлиняющая тушь. Однако в таком макияже нужно использовать нюдовую или полупрозрачную помаду. Такой образ добавит вашим глазам выразительности. 

макияж 2020

Монохромный макияж

В сезоне-2020 особое место занимает монохромный макияж в бежевых тонах. Он смотрится очень выигрышно. Главное правило ‒ все должно быть в одном тоне. Тени, тональная основа, румяна и губная помада. Разрешается выбирать тени для век немного темнее. А вот губы в таком макияже можно накрасить как матовой помадой, так и блеском для губ. 

Больше по теме: Дневной макияж 2020

макияж 2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить