KRUTЬ об изменениях в финальном номере, сексуальность и свой день рождения

KRUTЬ (Марина Круть) – невероятная певица и бандуристка, которая на днях стала финалисткой национального отбора на Евровидение 2020! Пока прогрессивная артистка готовится к финалу важнейшего музыкального конкурса, специально для читателей сайта STB.UA журналисты расспросили KRUTЬ о ее обновленном номере, Джамалу, сексуальность и дне рождения! Интервью с Мариной Круть читайте прямо сейчас!

Неделю назад Джамала прокомментировала ваше выступление и сказала, что вас нужно показывать, так как считает вас очень сексуальной…

Мне очень приятно, что Джамала на всю страну сказала, что я сексуальная! Я считаю, что это комплимент, потому что музыка – это, в принципе, не о сексе, а о страсти. И быть страстной на сцене – это скорее плюс, а не минус (улыбается. – Прим. Ред.).

Вы переделали номер таким образом, чтобы вас зрители увидели? Прислушались к комментарию Джамалы?

Да, я думаю, что мы пришли к золотой середине – лояльного заключения. Добились максимального компромисса и баланса между летающими бандурами и сидячей Маринкой (смеется. – Прим. Ред.).

Вчера у вас получилась лайв-версия песни «99». Как появилась эта идея?

Это была моя идея и задумка. Вообще, у меня очень много таких прикольных, иногда достаточно странных, идей по поводу творчества и жизни в целом. Это была моя идея – записать живьячок в подъезде, потому что там очень крутая акустика. Просто мы – за простоту, ненавязчивость и за все искреннее и крутое. Если вы видели это видео, то заметили, что в конце песни к нам выбежала бабка из подъезда, кричала: «Эй, что вы делаете?» (Улыбается. – Прим. Ред.). Это было все не постановочно, а по-настоящему. И даже этот лифт, который открылся мистическим образом в конце первого куплета, – это также мистика! Мы сняли это видео одним дублем за час!

С момента вашего выступления на полуфинале прошло 2 недели. Вы меняли кардинально номер?

Кардинально – нет. Однако мы пытались улучшить номер, чтобы он был ярким, крутым, качественным. Но что это будет – увидите совсем скоро!

У вас будет танцевальная постановка в номере?

Нет, ведь танцы – это немного не наша история. Но будет один очень интересный элемент – я буду петь стоя!

Стоя с бандурой?

Да! И со стойкой для бандуры!

Вам сегодня – 24! Вы загадали себе победу на Нацотборе?

Желаний было очень много, и это желание было загаданное еще наверное прошлого Нового года… Оно осуществляется прямо сейчас, поэтому надо быть осторожными со своими желаниями! Конечно, я загадала! В любом случае, все будет отлично, и если я сделаю на сцене все хорошо – для меня это будет личной победой!

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