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KRUTЬ — «99»: песня для Нацотбора-2020

21.02.2020

KRUTЬ ‒ певица и бандуристка, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 — представила песню «99». Именно с этой композицией Марина Круть выступит в финале под номером 1. Знакомьтесь с песней «99» в материале.

Кто едет на Евровидение от Украины – смотрите в онлайн трансляции финала отбора на Евровидение 2020

KRUTЬ презентовала песню, с которой поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

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Песня «99» – это личная история певицы, которая на самом деле близка всем.
«Часто на пути бывают падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте», – говорит KRUTЬ.

В видео показано героиню – протитип певицы, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте, к большой сцене. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героине не удастся, потому что на ней нет ни одной струны. На своем пути певица встретила много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогли ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос KRUTЬ зазвучали на всю Европу и весь мир.

Уже 22 февраля состоится финал Национального отбора, в котором участница выступит с песней «99». Слушайте песню «99» прямо сейчас!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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