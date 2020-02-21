Среди шести участников, прошедших в финал, — KHAYAT. Уникальный и самобытный исполнитель получил во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 по 7 баллов от жюри и зрителей. Как собирается побеждать и почему не видит в номере группу «Kazaky», KHAYAT рассказал эксклюзивно для редакции STB.UA.

Тина Кароль на прошлой неделе отметила, что было бы хорошо привлечь к выступлению синти-поп группу «Kazaky». Ты связывался с ними?

Kazaky — самодостаточный коллектив, который может подаваться на Нацотбор, побеждать и ехать на Евровидение представлять Украину. Я понимаю, что это не подтанцовка и не хореографическое сопровождение. Я считаю, что это было бы пренебрежительно позвать ребят и сказать: «Потанцуйте у меня на заднем плане».

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Сейчас ты в тройке лидеров среди всех финалистов. Однако финал — это довольно непредсказуемый эфир из года в год. В случае, если не победишь, придешь ли третий раз?

Нет. Ведь я не хочу быть тем артистом, который ежегодно приходит на один и тот же конкурс и напоминает о себе. Я буду заниматься и в дальнейшем сольной карьерой, писать альбомы и снимать клипы.

Что изменилось в течение двух недель полуфиналов?

Во-первых, я стал меньше волноваться, и это не сравнить с прошлым годом. Ведь я понял, что этого не скрыть на сцене, а зачастую мандраж мешает выступить лучше. Поэтому держу руку на пульсе и активно готовлюсь к выступлению и финалу. Во-вторых, я стал ближе со своей фан-базой, со своими «хайатиками» (улыбается. — Прим. Ред.). В-третьих, сейчас все происходит сумбурно, стрессово, быстро и активно. Однако очень надеюсь, что все это не зря.

Как оцениваешь шестерку финалистов Нацотбора на Евровидение-2020? Есть ли среди них конкуренты?

Я очень болел за GIO и FО SHO. Считаю, что выступили они достойно, но, к сожалению, не прошли в финал. И результаты жюри и зрителей — не предсказуемы. Поэтому здесь каждый сам за себя. А главный мой конкурент — это волнение.

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