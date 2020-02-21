Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

KHAYAT заявил, что не придет в третий раз в случае поражения на Нацотборе-2020

21.02.2020

Среди шести участников, прошедших в финал, — KHAYAT. Уникальный и самобытный исполнитель получил во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 по 7 баллов от жюри и зрителей. Как собирается побеждать и почему не видит в номере группу «Kazaky», KHAYAT рассказал эксклюзивно для редакции STB.UA.

khayat

Тина Кароль на прошлой неделе отметила, что было бы хорошо привлечь к выступлению синти-поп группу «Kazaky». Ты связывался с ними?

Kazaky — самодостаточный коллектив, который может подаваться на Нацотбор, побеждать и ехать на Евровидение представлять Украину. Я понимаю, что это не подтанцовка и не хореографическое сопровождение. Я считаю, что это было бы пренебрежительно позвать ребят и сказать: «Потанцуйте у меня на заднем плане».

Больше по теме: Кто поедет на Евровидение от Украины в 2020 году? (Голосование*)

Сейчас ты в тройке лидеров среди всех финалистов. Однако финал — это довольно непредсказуемый эфир из года в год. В случае, если не победишь, придешь ли третий раз?

Нет. Ведь я не хочу быть тем артистом, который ежегодно приходит на один и тот же конкурс и напоминает о себе. Я буду заниматься и в дальнейшем сольной карьерой, писать альбомы и снимать клипы.

Что изменилось в течение двух недель полуфиналов?

Во-первых, я стал меньше волноваться, и это не сравнить с прошлым годом. Ведь я понял, что этого не скрыть на сцене, а зачастую мандраж мешает выступить лучше. Поэтому держу руку на пульсе и активно готовлюсь к выступлению и финалу.

Во-вторых, я стал ближе со своей фан-базой, со своими «хайатиками» (улыбается. — Прим. Ред.).

В-третьих, сейчас все происходит сумбурно, стрессово, быстро и активно. Однако очень надеюсь, что все это не зря.

khayat

Как оцениваешь шестерку финалистов Нацотбора на Евровидение-2020? Есть ли среди них конкуренты?

Я очень болел за GIO и FО SHO. Считаю, что выступили они достойно, но, к сожалению, не прошли в финал. И результаты жюри и зрителей — не предсказуемы. Поэтому здесь каждый сам за себя. А главный мой конкурент — это волнение.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить