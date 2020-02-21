KHAYAT: биография, творчество и все новости об артисте

KHAYAT стал финалистом Национального отбора на Евровидение. Артиста невозможно спутать ни с кем, ведь его тембр голоса — уникальный. Биографию участника Национального отбора на Евровидение-2020 KHAYAT’а читайте в материале.

Евровидение 2020 – онлайн трансляция финала Нацотбора в Украине от 22.02.2020

Настоящее имя KHAYAT’а — Андрей Хайат. Парень родился 3 апреля 1997 года в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности «Английский и арабский языки».

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Популярность пришла после того, как исполнитель дошел до финала Национального отбора на Евровидение-2019 и «Голосу країни»-9.

В начале июня 2019 года KHAYAT выпустил дебютный альбом KHMIL’, в котором сумел соединить электронную музыку, звуки повседневной жизни и народный вокал. Летом исполнитель презентовал свою авторскую музыку на самом масштабном фестивале Восточной Европы — Atlas Weekend, а также завоевал приз зрительских симпатий в рамках проекта «Українська пісня», исполнив свою композицию на «Арені Львів».

В октябре KHAYAT представил видеоклип на новый сингл OSOKA.

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Плодотворная музыкальная работа принесла свои результаты – KHAYAT стал номинантом премии YUNA-2020 в категории «Открытие года».

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