Гороскоп на 22 февраля 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен задуматься о своем окружении, а кому стоит ждать сюрпризов? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Вас испытывает судьба. Возможны некоторые неприятности. Однако это может быть связанно с вашим отношением к окружающим. Подумайте о своем поведении.

Телец

У вас очень много планов. Однако вы ничего не делаете для их реализации. Пора переходить от слов к действию. Под лежачий камень вода не течет.

Близнецы

В первой половине дня вам предстоит решить очень много вопросов. Однако благодаря вашей способности предвидеть возможные последствия, вы с легкостью справитесь со всеми заданиями.

Рак

Сегодня у вас могут возникнуть трудности на работе. Чтобы урегулировать конфликт, лучше отложите дела на завтра.

Лев

День в целом благоприятен. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в делах.

Дева

Сегодня точно ваш день. Смело идите к начальству со своими идеями и предложениями. Оно оценит и похвалит. Возможно даже повысит.

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Весы

Посвятите день завершению всех важных дел. Не принимайте никаких решений. Пусть все идет своим чередом. Не начинайте новые проекты.

Скорпион

Сложный день. Могут возникнуть спорные вопросы и вам будет сложно принять правильное решение. Спросите совета у близкого человека.

Стрелец

День открытий и новых впечатлений. Сегодня вам поступит много хороших предложений. А к вечеру любимый порадует сюрпризом. Жизнь удалась.

Козерог

Судьба проверяет вас на прочность. Вам предстоит пережить много испытаний. Запаситесь терпением и внимательно относитесь ко всем разговорам.

Водолей

Вас ждет день приятных сюрпризов. Возможно вы получите предложение руки и сердца. Также ждите хороших новостей на работе. Одним словом ‒ это ваш день. А вот одиноким Водолеям следует готовиться к роковой встречи.

Рыбы

Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятно появление новой работы или партнеров. Прекрасный день для творчества.

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