Go A представила песню, с которой выступит уже 22 февраля в финале Национального отбора на Евровидение 2020. Послушать и узнать, о чем песня, вы сможете в материале.

Евровидение 2020 – онлайн трансляция финала Нацотбора в Украине от 22.02.2020

Группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит и этнический фольк, выпустила песню на украинском языке под названием «Соловей». Именно с ней группа поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене в Роттердаме.

«Соловей» — музыка, которая раскрывает смысл жизни, в основу которой заложен опыт. А он может быть разным. Артисты говорят, что важно никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любой ситуации, даже в момент влюбленности.

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