После второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, стала известна шестерка исполнителей, которые прошли в финал. Жеребьевка определила порядок выступлений конкурсантов Нацотбора 22 февраля. Участники будут бороться за право поехать в Роттердам, Нидерланды, чтобы представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Под какими порядковыми номерами будут выступать конкурсанты – узнайте в материале.

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию финала от 22.02.2020

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Полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020 состоялись, порядок выступлений артистов в финале уже определен. Впереди их ждет серьезное соревнование за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах.

22 февраля, в субботу, пройдет финал, в котором выступят 6 участников шоу:

Поэтому смотрите на телеканале СТБ прямой эфир финала Нацотбора, чтобы узнать первыми, кто отправится представлять Украину в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

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