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Дэвид Аксельрод: Моя песня должна быть на Евровидении в Нидерландах!

21.02.2020

Дэвид Аксельрод совсем скоро будет бороться в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Но что конкретно приготовил для финала известный артист и чего хочет добиться своим участием – читайте прямо сейчас!

Известно, что новый этап своей карьеры Дэвид Аксельрод начал с трека «Boom! Boom!», Премьера которого состоялась во время гала-концерта легендарной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»-2019. Вместе с Аксельродом на сцену тогда вышла двадцатка лучших танцоров страны.

Сегодня Дэвид – финалист Нацотбора на Евровидение-2020! Читайте интервью Дэвида Аксельрода дальше в материале.

Недавно вы стали финалистом Нацотбора! Что чувствуете сейчас?

Я счастлив! Моя дочь уже долгое время постоянно мне говорила: «Папа, спой эту песню еще раз!», поэтому это еще приятнее! Мне очень понравилось, что я прошел в финал, я столько времени этого ждал! Моя песня ждала своего выхода 5 лет, и вы представляете, как я ожидал ее представления?

А вы ожидали таких комментариев от судей?

Да, ведь нельзя ожидать от жюри одной лести. Они профессионалы, и я – профессионал. Нет, я, скорее, любитель. Я люблю свое дело, и для меня деньги не главное. Главное сейчас – хорошо подготовиться к финалу Нацотбора! А так, по мне были очень крутые комменты! Я понимаю, о чем они говорят, потому что люди немного устали от современности. Сегодняшние тренды – это биты, грувы и все остальное, поэтому такая музыка, как мюзикл, бурлеск, они уже отходят на второй план, но остаются кассовыми, потому что людям это нравится.

А почему такие классические песни сейчас цепляют все меньшую аудиторию?

Просто такую ​​музыку надо людям показывать. Ну, нельзя жить целый год, слушать «тыц-дыц», и говорить: давай займемся любовью под «тыц-дыц»… Все равно все будут любить песни о любви, потому что наша жизнь не имеет смысла без любви. Хотя люди и говорят, что красота спасет мир, это не правда. Любовь спасет мир! Ибо без нее не будет ничего!

А как вы будете менять финальный номер?

Нет предела совершенству, поэтому мы пересмотрим номер, подумаем, что можно добавить для того, чтобы подкрепить песню. Моя песня должна быть на Евровидении в Нидерландах! Я знаю, что Евровидение – это место, где нужно не удивлять, а петь! Хотите удивляться – пойдите в цирк! Конкурс Евровидение всегда был соревнованием стран, в котором мерились голосами и песнями. Но если нет песни, то всегда есть шоу. Более слабые вокалисты всегда используют шоу, а сильные – акцентируют на вокале и имеют поддержку от людей. Поэтому я надеюсь, что мы поедем в Роттердам!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можна уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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