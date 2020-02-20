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Рио-де-Жанейро, жара и ограбление: Никита Добрынин и Даша Квиткова в Бразилии

20.02.2020

После отдыха на Бали Никита Добрынин и Даша Квиткова улетели в бразильский город Рио-де-Жанейро. Куда первым делом отправились двое и как теле- и радиоведущего чуть не ограбили — читайте в материале.

никита добрынин

Будущие супруги преодолели 17 часов полета и, наконец-то, добрались до пункта назначения. Еще накануне Нового года пара сообщила всем поклонникам, что приобрела билеты в Бразилию, где незабываемо встретится с приключениями. Первым делом Никита и Даша забрались на вершину горы Корковаду к статуе Иисуса Христа.  

«Мы забрались на гору Христа Искупителя и это невероятная красота. И думаю, что благодаря тому, что это место посещают миллионы людей, оно обладает невероятной силой. Но туристов, конечно, огромное количество», — рассказывает Никита.    

даша квиткова

Однако на этом символизмы Рио не закончились. Не секрет, что есть районы, в которые крайне не рекомендовано ходить туристам, ведь уровень опасности там зашкаливает. И несмотря на то, что пара спокойно возвращалась с пляжа домой в туристическом месте, их настигли мелкие неприятности. К концу дня Никиту Добрынина чуть не ограбили. 

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«День первый в Рио: возвращались с пляжа и парень увидел под моей рубашкой золотую цепочку. Проезжая мимо нас на велике, попытался с меня ее сорвать. Все, что у него получилось, — это оборвать, поэтому она осталась на мне. Но он спокойно поехал себе дальше. Надеюсь, остальные дни будут без приключений. Но подтверждается факт, что здесь есть воришки на улице», — делится экс-холостяк.  

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