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Нацотбор на Евровидение-2020: Кто из финалистов лидирует в YouТube

20.02.2020

Совсем недавно состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Жюри и зрители определили участников, которые прошли в финал. Из шестнадцати конкурсантов шестеро стали на шаг ближе к победе. Кто набрал наибольшее количество просмотров в YouТube — узнайте в материале.

Члены жюри и зрители с помощью своих голосов определили шестерку участников, которые прошли в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Уже в эту субботу, 22 февраля, лучшие и самые запоминающиеся выступят вновь, но уже в финале, где будут бороться за возможность представить Украину на главном песенном конкурсе Евровидение-2020. Смотрите подборку выступлений участников – лидеров в YouТube прямо сейчас!

TVORCHI – 277 тысяч просмотров

KRUTЬ – 260 тысяч просмотров


Gо-A – 239 тысяч просмотров


KHAYAT – 212 тысяч просмотров

Jerry Heil – 201 тысяча просмотров

David Axelrod – 89 тысяч просмотров

Купить билеты на Нацотбор-2020 можна уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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