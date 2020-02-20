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Нацотбор на Евровидение-2020: Кто из финалистов лидирует в YouТube
Совсем недавно состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Жюри и зрители определили участников, которые прошли в финал. Из шестнадцати конкурсантов шестеро стали на шаг ближе к победе. Кто набрал наибольшее количество просмотров в YouТube — узнайте в материале.
Члены жюри и зрители с помощью своих голосов определили шестерку участников, которые прошли в финал Национального отбора на Евровидение-2020. Уже в эту субботу, 22 февраля, лучшие и самые запоминающиеся выступят вновь, но уже в финале, где будут бороться за возможность представить Украину на главном песенном конкурсе Евровидение-2020. Смотрите подборку выступлений участников – лидеров в YouТube прямо сейчас!
TVORCHI – 277 тысяч просмотров
KRUTЬ – 260 тысяч просмотров
Gо-A – 239 тысяч просмотров
KHAYAT – 212 тысяч просмотров
Jerry Heil – 201 тысяча просмотров
David Axelrod – 89 тысяч просмотров
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