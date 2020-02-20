Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Настя Кобыляцкая: Пора показать, кто есть кто

20.02.2020

Уже совсем скоро мы увидим долгожданную премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2. Нас ждет обновленный состав судей, новые испытания и уже знакомые нам лица. Победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая пошла на кастинг шоу. Об этом девушка рассказала в Instagram. Подробности – в материале. 

настя кобыляцкая

Больше по теме: Возвращение легенды: Анатолий Цуперяк пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2

На телеканале СТБ 29 февраля состоится премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2. Уже в 1 выпуске мы увидим блюда высочайшего уровня. Шефы примут кулинарный вызов и начнут борьбу за первенство. 

Испытать свою судьбу и профессиональный уровень пришла и победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая.  Но удастся ли Насте получить желанный белый фартук? 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В одном из своих новых постов, посвященных участию в кастинге «МастерШеф. Профессионалы»-2, юная участница написала:

«Узнаете знакомые стены? Эти стены взращивали меня 4.5 месяца на «подростках». И я вернулась сказать им «спасибо», что появились в моей жизни на определенном этапе.

Вернулась уже не в обычной одежде, а в своем именном кителе с эмблемой, крутейший желтых штанах и красных кроксах — ПОРА УЖЕ ПОКАЗАТЬ ХУ ИЗ ХУ», пишет Настя Кобыляцкая

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»: стало известно, кто станет новым судьей

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля  на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить