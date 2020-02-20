Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Настя Кобыляцкая: Пора показать, кто есть кто
Уже совсем скоро мы увидим долгожданную премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2. Нас ждет обновленный состав судей, новые испытания и уже знакомые нам лица. Победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая пошла на кастинг шоу. Об этом девушка рассказала в Instagram. Подробности – в материале.
Больше по теме: Возвращение легенды: Анатолий Цуперяк пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2
На телеканале СТБ 29 февраля состоится премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2. Уже в 1 выпуске мы увидим блюда высочайшего уровня. Шефы примут кулинарный вызов и начнут борьбу за первенство.
Испытать свою судьбу и профессиональный уровень пришла и победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая. Но удастся ли Насте получить желанный белый фартук?
В одном из своих новых постов, посвященных участию в кастинге «МастерШеф. Профессионалы»-2, юная участница написала:
«Узнаете знакомые стены? Эти стены взращивали меня 4.5 месяца на «подростках». И я вернулась сказать им «спасибо», что появились в моей жизни на определенном этапе.
Вернулась уже не в обычной одежде, а в своем именном кителе с эмблемой, крутейший желтых штанах и красных кроксах — ПОРА УЖЕ ПОКАЗАТЬ ХУ ИЗ ХУ», – пишет Настя Кобыляцкая.
Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»: стало известно, кто станет новым судьей
Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!