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Марина Боржемская отмечает день рождения

20.02.2020

Сегодня, 20 февраля, неизменный тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская отмечает свой день рождения. Редакция STB.UA поздравляет Марину с праздником и желает женского счастья! 

марина боржемская

Марина Боржемская уже несколько лет успешно приводит свои команды к победе, помогая каждому обрести желанные тела. Тренер умело справляется со званием лучшего, и как никто другой знает, как сделать человека взвешенным, а после счастливым!

Марина — прекрасная мама двоих деток, которые в силу безупречного воспитания знают, что мама на работе и мама дома — это разные люди. Неоднократно в своих интервью тренер признавалась, что все свое свободное время уделяет им, ведь это миссия каждого родителя быть настоящим другом для чада.

Поэтому редакция STB.UA поздравляет Марину Боржемскую с днем рождения, желает только побед в работе и настоящего семейного и женского счастья!  

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